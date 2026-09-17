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Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4", алюминий, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4", алюминий, LUXE

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Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 1
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 2
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 3
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 4
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 5
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 6
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 7
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 8
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 9
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 10
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 11
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 12
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 13
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 14
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 15
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 16
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 17
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
разветвитель
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 1
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 2
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 3
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 4
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 5
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 6
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 7
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 8
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 9
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 10
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 11
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 12
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 13
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 14
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 15
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 16
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 17
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4&quot;, алюминий, LUXE - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4", алюминий, LUXE
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
разветвитель
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
18
Высота, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х8
Вес, г.
810

Описание товара Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4", алюминий, LUXE

Четырехканальный штуцерный разветвитель Palisad LUXE 65833 с внутренней резьбой 3/4", из алюминия, предназначен для разделения водопроводной магистрали. Его устанавливают на магистральный отвод или резьбовой кран либо подключают к линии через адаптер. Соединяется со шлангами при помощи адаптеров. Поможет смонтировать надежную систему полива на дачном участке.

Отзывы о товаре Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4", алюминий, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
разветвитель
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
18
Высота, см
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехканальный штуцерный разветвитель Palisad LUXE 65833 с внутренней резьбой 3/4", из алюминия, предназначен для разделения водопроводной магистрали. Его устанавливают на магистральный отвод или резьбовой кран либо подключают к линии через адаптер. Соединяется со шлангами при помощи адаптеров. Поможет смонтировать надежную систему полива на дачном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65833, с внутренней резьбой 3/4", алюминий, LUXE – стоимость товара 1520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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