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Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм

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Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 1
Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 2
Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 3
Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
300
Диаметр колеса, мм
410
  • Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 1
  • Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 2
  • Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 3
  • Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
300
Диаметр колеса, мм
410
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х11
Вес, кг.
3.12

Описание товара Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм

Пневматическое колесо 4.00-8 Palisad 69081 диаметром 400 мм, с усиленной шиной 8PR, на подшипниках, с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром 20 мм, устанавливается на тачки для перемещения грузов, например, Palisad 68923, 689233, 68937, Сибртех 689643. Усиленная восьмислойная шина подходит как для садовых, так и для строительных тачек. Стальные шариковые подшипники обеспечивают плавный ход и возможность передвижения по неровной поверхности.

Преимущества

  • Долговечность — диск из оцинкованной стали со сплошным сварным швом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Защита от воздействия влаги — порошковое покрытие предотвращает образование коррозии на ободе.
  • Комфортная работа — пневматическое колесо обладает хорошими амортизирующими свойствами, поглощает вибрации и не издает шум.
  • Резиновая шина — колесо не повреждает напольное покрытие в помещении.

Отзывы о товаре Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
300
Диаметр колеса, мм
410
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматическое колесо 4.00-8 Palisad 69081 диаметром 400 мм, с усиленной шиной 8PR, на подшипниках, с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром 20 мм, устанавливается на тачки для перемещения грузов, например, Palisad 68923, 689233, 68937, Сибртех 689643. Усиленная восьмислойная шина подходит как для садовых, так и для строительных тачек. Стальные шариковые подшипники обеспечивают плавный ход и возможность передвижения по неровной поверхности.

Преимущества

  • Долговечность — диск из оцинкованной стали со сплошным сварным швом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Защита от воздействия влаги — порошковое покрытие предотвращает образование коррозии на ободе.
  • Комфортная работа — пневматическое колесо обладает хорошими амортизирующими свойствами, поглощает вибрации и не издает шум.
  • Резиновая шина — колесо не повреждает напольное покрытие в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1370 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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