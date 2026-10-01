Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69080, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 12мм, длина оси 90мм
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Характеристики
Описание товара Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69080, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 12мм, длина оси 90мм
Пневматическое колесо 4.00-8 Palisad 69080 диаметром 400 мм, с усиленной шиной 8PR, на подшипниках, с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром 12 мм, устанавливается на тачки для перемещения грузов, например, Palisad 68918, 689183, 68935, Сибртех 68968, 689633. Усиленная восьмислойная шина подходит как для садовых, так и для строительных тачек. Стальные шариковые подшипники обеспечивают плавный ход и возможность передвижения по неровной поверхности.
Преимущества
- Долговечность — диск из оцинкованной стали со сплошным сварным швом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Защита от воздействия влаги — порошковое покрытие предотвращает образование коррозии на ободе.
- Комфортная работа — пневматическое колесо обладает хорошими амортизирующими свойствами, поглощает вибрации и не издает шум.
- Резиновая шина — колесо не повреждает напольное покрытие в помещении.
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Пневматическое колесо 4.00-8 Palisad 69080 диаметром 400 мм, с усиленной шиной 8PR, на подшипниках, с длиной оси 90 мм и посадочным диаметром 12 мм, устанавливается на тачки для перемещения грузов, например, Palisad 68918, 689183, 68935, Сибртех 68968, 689633. Усиленная восьмислойная шина подходит как для садовых, так и для строительных тачек. Стальные шариковые подшипники обеспечивают плавный ход и возможность передвижения по неровной поверхности.
Преимущества
- Долговечность — диск из оцинкованной стали со сплошным сварным швом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Защита от воздействия влаги — порошковое покрытие предотвращает образование коррозии на ободе.
- Комфортная работа — пневматическое колесо обладает хорошими амортизирующими свойствами, поглощает вибрации и не издает шум.
- Резиновая шина — колесо не повреждает напольное покрытие в помещении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Колесо пневм. усилен. шина PALISAD 69080, 8PR, 4.00-8 D400мм, подш. внут. диам. 12мм, длина оси 90мм