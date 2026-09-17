Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр колеса мм
365
Объем, л
140
Грузоподъемность, кг
230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
В наличии
Код товара: 745071
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6 760 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал кузова
сталь
Диаметр колеса мм
365
Объем, л
140
Грузоподъемность, кг
230
Высота, см
74000
Ширина, см
64.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.65х0.5
Вес, кг.
20.06
Описание товара Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6
Усиленная строительная тачка Denzel 68999 с колесом 15 х 6,00-6, грузоподъемностью до 230 кг, с объемом кузова 140 л, предназначена для профессионального использования на строительной площадке и в сельском хозяйстве. С ее помощью можно транспортировать строительные грузы и различные сыпучие материалы.
Преимущества
- Прочная конструкция — рама с профилем 50 х 25 мм и толщиной стенок 1,2 мм, а также широкие опоры, усиленная перемычка и мощная дуга выдерживают интенсивные нагрузки.
- Надежный кузов — завальцованные бортики повышают прочность и ударостойкость его верхней части.
- Защита от коррозии — кузов и рама покрыты порошковой эмалью.
- Устойчивость — тачка не проваливается в грунт благодаря широкому пневмоколесу и подпятникам на ножках.
- Возможность фронтальной разгрузки — на колесе предусмотрена специальная дуга для упора.
- Удобное перемещение — колесо установлено на два шариковых подшипника, что обеспечивает высокую проходимость тачки.
- Специальная петля на раме — возможна буксировка тачки вторым человеком при необходимости.
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Бренд
DENZEL
Материал кузова
сталь
Диаметр колеса мм
365
Объем, л
140
Грузоподъемность, кг
230
Высота, см
74000
Ширина, см
64.5
Страна производитель
Китай
Усиленная строительная тачка Denzel 68999 с колесом 15 х 6,00-6, грузоподъемностью до 230 кг, с объемом кузова 140 л, предназначена для профессионального использования на строительной площадке и в сельском хозяйстве. С ее помощью можно транспортировать строительные грузы и различные сыпучие материалы.
Преимущества
- Прочная конструкция — рама с профилем 50 х 25 мм и толщиной стенок 1,2 мм, а также широкие опоры, усиленная перемычка и мощная дуга выдерживают интенсивные нагрузки.
- Надежный кузов — завальцованные бортики повышают прочность и ударостойкость его верхней части.
- Защита от коррозии — кузов и рама покрыты порошковой эмалью.
- Устойчивость — тачка не проваливается в грунт благодаря широкому пневмоколесу и подпятникам на ножках.
- Возможность фронтальной разгрузки — на колесе предусмотрена специальная дуга для упора.
- Удобное перемещение — колесо установлено на два шариковых подшипника, что обеспечивает высокую проходимость тачки.
- Специальная петля на раме — возможна буксировка тачки вторым человеком при необходимости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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