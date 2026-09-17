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Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6

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Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 1
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 2
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 3
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 4
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 5
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 6
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 7
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 8
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 9
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 10
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 11
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 12
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 13
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 14
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 15
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 16
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 17
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 18
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр колеса мм
365
Объем, л
140
Грузоподъемность, кг
230
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 1
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 2
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 3
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 4
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 5
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 6
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 7
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 8
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 9
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 10
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 11
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 12
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 13
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 14
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 15
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 16
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 17
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 18
  • Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6
6 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал кузова
сталь
Диаметр колеса мм
365
Объем, л
140
Грузоподъемность, кг
230
Высота, см
74000
Ширина, см
64.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.65х0.5
Вес, кг.
20.06

Описание товара Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6

Усиленная строительная тачка Denzel 68999 с колесом 15 х 6,00-6, грузоподъемностью до 230 кг, с объемом кузова 140 л, предназначена для профессионального использования на строительной площадке и в сельском хозяйстве. С ее помощью можно транспортировать строительные грузы и различные сыпучие материалы.

Преимущества

  • Прочная конструкция — рама с профилем 50 х 25 мм и толщиной стенок 1,2 мм, а также широкие опоры, усиленная перемычка и мощная дуга выдерживают интенсивные нагрузки.
  • Надежный кузов — завальцованные бортики повышают прочность и ударостойкость его верхней части.
  • Защита от коррозии — кузов и рама покрыты порошковой эмалью.
  • Устойчивость — тачка не проваливается в грунт благодаря широкому пневмоколесу и подпятникам на ножках.
  • Возможность фронтальной разгрузки — на колесе предусмотрена специальная дуга для упора.
  • Удобное перемещение — колесо установлено на два шариковых подшипника, что обеспечивает высокую проходимость тачки.
  • Специальная петля на раме — возможна буксировка тачки вторым человеком при необходимости.

Отзывы о товаре Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал кузова
сталь
Диаметр колеса мм
365
Объем, л
140
Грузоподъемность, кг
230
Высота, см
74000
Ширина, см
64.5
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленная строительная тачка Denzel 68999 с колесом 15 х 6,00-6, грузоподъемностью до 230 кг, с объемом кузова 140 л, предназначена для профессионального использования на строительной площадке и в сельском хозяйстве. С ее помощью можно транспортировать строительные грузы и различные сыпучие материалы.

Преимущества

  • Прочная конструкция — рама с профилем 50 х 25 мм и толщиной стенок 1,2 мм, а также широкие опоры, усиленная перемычка и мощная дуга выдерживают интенсивные нагрузки.
  • Надежный кузов — завальцованные бортики повышают прочность и ударостойкость его верхней части.
  • Защита от коррозии — кузов и рама покрыты порошковой эмалью.
  • Устойчивость — тачка не проваливается в грунт благодаря широкому пневмоколесу и подпятникам на ножках.
  • Возможность фронтальной разгрузки — на колесе предусмотрена специальная дуга для упора.
  • Удобное перемещение — колесо установлено на два шариковых подшипника, что обеспечивает высокую проходимость тачки.
  • Специальная петля на раме — возможна буксировка тачки вторым человеком при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная DENZEL 68999, усиленная, объем 140 л, 230 кг, колесо 15х6.00-6 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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