Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм
Полиуретановое колесо 3.00-8 Palisad 68975, с подшипником 16 мм и длиной оси 90 мм, используется для транспортировки грузов. Устанавливается на садовые тачки, подходит для Palisad 689104, 689123, 689125, 689153, 689223, 689613, 68969, Сибртех 68961. Колесо из полиуретана не боится проколов, легко отмывается от грязи и не нуждается в подкачке в отличие от пневматических колес.
Преимущества
- Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
- Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, выдерживает температуру -25 до + 50 ?.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689755, 3.00-8, длина оси 90мм, по...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689765, 3.00-8, длина оси 90мм, по...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689795, 3.00-8, длина оси 80мм, по...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКолесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, под...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платф...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 68712, диаметр 200 мм, крепление пла...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платф...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитКолесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68723, диаметр 160 мм, креп...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКолесо пневм. усилен. шина PALISAD 69080, 8PR, 4.00-8 D400мм, по...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитКолесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, по...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689775, 4.80/4-8, длина оси 90мм, ...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689785, 4.80/4-8, длина оси 90мм, ...
Полиуретановое колесо 3.00-8 Palisad 68975, с подшипником 16 мм и длиной оси 90 мм, используется для транспортировки грузов. Устанавливается на садовые тачки, подходит для Palisad 689104, 689123, 689125, 689153, 689223, 689613, 68969, Сибртех 68961. Колесо из полиуретана не боится проколов, легко отмывается от грязи и не нуждается в подкачке в отличие от пневматических колес.
Преимущества
- Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
- Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, выдерживает температуру -25 до + 50 ?.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм