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Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм

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Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 1
Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 2
Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 3
Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 4
Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
150
Диаметр колеса, мм
350
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 1
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 2
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 3
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 4
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
150
Диаметр колеса, мм
350
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х9
Вес, кг.
1.85

Описание товара Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм

Полиуретановое колесо 3.00-8 Palisad 68975, с подшипником 16 мм и длиной оси 90 мм, используется для транспортировки грузов. Устанавливается на садовые тачки, подходит для Palisad 689104, 689123, 689125, 689153, 689223, 689613, 68969, Сибртех 68961. Колесо из полиуретана не боится проколов, легко отмывается от грязи и не нуждается в подкачке в отличие от пневматических колес.

Преимущества

  • Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
  • Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
  • Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, выдерживает температуру -25 до + 50 ?.

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
150
Диаметр колеса, мм
350
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полиуретановое колесо 3.00-8 Palisad 68975, с подшипником 16 мм и длиной оси 90 мм, используется для транспортировки грузов. Устанавливается на садовые тачки, подходит для Palisad 689104, 689123, 689125, 689153, 689223, 689613, 68969, Сибртех 68961. Колесо из полиуретана не боится проколов, легко отмывается от грязи и не нуждается в подкачке в отличие от пневматических колес.

Преимущества

  • Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
  • Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
  • Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, выдерживает температуру -25 до + 50 ?.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 16мм - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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