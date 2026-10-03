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Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм

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Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 1
Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 2
Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 3
Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
350
  • Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 1
  • Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 2
  • Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 3
  • Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745060
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
350
Длина ступицы, мм
65
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм

Пневматическое колесо 3.25/3-8 Сибртех 68974 с длиной оси 65 мм и посадочным диаметром подшипника 20 мм помогает осуществить транспортировку грузов по участку. Подходит к тачке Сибртех 68964. Колесо с двумя стальными шариковыми подшипниками обеспечивает плавный ход тачки даже на неровном грунте.

Преимущества

  • Надежность — благодаря стальному диску со сплошным сварным швом колесо выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Коррозионная стойкость — порошковое покрытие обода надежно защищает от разрушения.
  • Возможность использования в помещении — резиновая шина не деформирует покрытие пола.
  • Удобная эксплуатация — бесшумное пневматическое колесо поглощает вибрацию, поэтому перемещение грузов не вызывает дискомфорт.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
350
Длина ступицы, мм
65
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматическое колесо 3.25/3-8 Сибртех 68974 с длиной оси 65 мм и посадочным диаметром подшипника 20 мм помогает осуществить транспортировку грузов по участку. Подходит к тачке Сибртех 68964. Колесо с двумя стальными шариковыми подшипниками обеспечивает плавный ход тачки даже на неровном грунте.

Преимущества

  • Надежность — благодаря стальному диску со сплошным сварным швом колесо выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Коррозионная стойкость — порошковое покрытие обода надежно защищает от разрушения.
  • Возможность использования в помещении — резиновая шина не деформирует покрытие пола.
  • Удобная эксплуатация — бесшумное пневматическое колесо поглощает вибрацию, поэтому перемещение грузов не вызывает дискомфорт.
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Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, подшипник 20мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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