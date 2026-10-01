Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 745056
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Загружаем...
370 руб.
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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
380
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
330
Описание товара Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм
Камера для пневматического колеса Palisad 68956 диаметром 380 мм и шириной 4,80/4,00 дюйма пригодится владельцам тачек с дисками диаметром 8 дюймов. Совместима с пневматическими колесами Palisad 68946, 68947, 68948 и 68957, а также с другими моделями аналогичного размера. Камера позволяет сэкономить средства на приобретение нового колеса.
Преимущества
- Камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
- Пневмокамера обеспечивает легкий ход тачки даже на неровных поверхностях.
- Автомобильный ниппель позволяет подкачивать камеру при необходимости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
PALISAD
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
380
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Камера для пневматического колеса Palisad 68956 диаметром 380 мм и шириной 4,80/4,00 дюйма пригодится владельцам тачек с дисками диаметром 8 дюймов. Совместима с пневматическими колесами Palisad 68946, 68947, 68948 и 68957, а также с другими моделями аналогичного размера. Камера позволяет сэкономить средства на приобретение нового колеса.
Преимущества
- Камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
- Пневмокамера обеспечивает легкий ход тачки даже на неровных поверхностях.
- Автомобильный ниппель позволяет подкачивать камеру при необходимости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Камера для пневматического колеса PALISAD 68956, 4.80/4.00-8 D380мм - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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