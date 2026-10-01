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Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм

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Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
236
Диаметр колеса, мм
410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Грузоподъемность, кг
236
Диаметр колеса, мм
410
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х10
Вес, кг.
4

Описание товара Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм

Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм

Отзывы о товаре Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Грузоподъемность, кг
236
Диаметр колеса, мм
410
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое бескамерное DENZEL 689525, 16х4.00-8 D410мм, d12мм, длина оси 104мм - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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