Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 745043
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420 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Диаметр отверстия для крепежа, мм
75
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
25
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
360
Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Диаметр отверстия для крепежа, мм
75
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
25
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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