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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное

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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 5
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 5
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Диаметр отверстия для крепежа, мм
75
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
25
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
360

Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное

Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное

Отзывы о товаре Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
50
Диаметр колеса, мм
75
Диаметр отверстия для крепежа, мм
75
Диаметр оси колеса, мм
8
Длина ступицы, мм
25
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68720, диаметр 75 мм, крепление платформенное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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