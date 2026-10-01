Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 745041
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х11
Вес, кг.
2.63
Описание товара Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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