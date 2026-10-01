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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное

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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х11
Вес, кг.
2.63

Описание товара Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное

Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное

Отзывы о товаре Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платформенное - купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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