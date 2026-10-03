Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68681, акрил, двойные, цвет: чёрный, двойная манжета, 7-10 класс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 745026
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
акрил
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х16х4
Вес, г.
80
Описание товара Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68681, акрил, двойные, цвет: чёрный, двойная манжета, 7-10 класс
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68681, акрил, двойные, цвет: чёрный, двойная манжета, 7-10 класс
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
акрил
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68681, акрил, двойные, цвет: чёрный, двойная манжета, 7-10 класс
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68681, акрил, двойные, цвет: чёрный, двойная манжета, 7-10 класс – стоимость товара 250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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