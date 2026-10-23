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Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия

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Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 1
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 2
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 3
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 4
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 5
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 6
Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
лен
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 1
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 2
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 3
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 4
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 5
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 6
  • Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
лен
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х14х3
Вес, г.
120

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия

Утепленные специальные рукавицы Сибртех 68116 2 размера, из двунитки и ватина, с огнеупорной пропиткой, позволяют проводить работы при пониженной температуре. Также защищают руки от искр, брызг расплавленного металла и окалины, поэтому оптимальны для выполнения сварочных работ.

Преимущества

  • Высокие защитные свойства — рукавицы изготовлены из брезента.
  • Надежность — ткань плотностью 400 гр/м? устойчива к проколам, разрывам и и истиранию.
  • Подтвержденное качество — рукавицы соответствуют требованиям регламента таможенного союза ТР ТС019/2011.

Отзывы о товаре Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
лен
Страна производитель
Россия
Описание

Утепленные специальные рукавицы Сибртех 68116 2 размера, из двунитки и ватина, с огнеупорной пропиткой, позволяют проводить работы при пониженной температуре. Также защищают руки от искр, брызг расплавленного металла и окалины, поэтому оптимальны для выполнения сварочных работ.

Преимущества

  • Высокие защитные свойства — рукавицы изготовлены из брезента.
  • Надежность — ткань плотностью 400 гр/м? устойчива к проколам, разрывам и и истиранию.
  • Подтвержденное качество — рукавицы соответствуют требованиям регламента таможенного союза ТР ТС019/2011.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Рукавицы специальные двунитка СИБРТЕХ 68116, огнеупорные, утеплённые, ватин, 2 размер, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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