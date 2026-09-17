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Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE

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Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 1
Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 2
Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 3
Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
силикон
Длина, м
15
  • Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 1
  • Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 2
  • Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 3
  • Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
поливочный набор
Материал
силикон
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4" дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х11
Вес, кг.
1.33

Описание товара Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE

Поливочный набор Palisad LUXE 67671 включает в себя силиконовый шланг, растягивающийся до 22,5 м, 8-режимный пистолет-распылитель, штуцерный адаптер, чехол и подвес. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере, также подходит для мойки автомобиля и различных поверхностей. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".

Отзывы о товаре Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
поливочный набор
Материал
силикон
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4" дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad LUXE 67671 включает в себя силиконовый шланг, растягивающийся до 22,5 м, 8-режимный пистолет-распылитель, штуцерный адаптер, чехол и подвес. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере, также подходит для мойки автомобиля и различных поверхностей. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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