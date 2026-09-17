Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 745003
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1 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17
Давление, Бар
16
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
28.5
Высота, см
15.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х15
Вес, кг.
3.53
Описание товара Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE
Система полива Palisad — практичный поливочный набор со шлангом длиной 25 м для ухода за участком. Такой метраж помогает удобно организовать полив на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на давление до 16 бар. Подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для соответствующих элементов системы полива. При весе 3,4 кг и габаритах 28,5 ? 15,3 см набор удобно хранить, когда он не используется.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17
Давление, Бар
16
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
28.5
Развернуть
Высота, см
15.3
Страна производитель
Китай
Система полива Palisad — практичный поливочный набор со шлангом длиной 25 м для ухода за участком. Такой метраж помогает удобно организовать полив на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из пластика и рассчитан на давление до 16 бар. Подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для соответствующих элементов системы полива. При весе 3,4 кг и габаритах 28,5 ? 15,3 см набор удобно хранить, когда он не используется.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг PALISAD 67661, 4 слойный поливочный 1/2", 25 м Мята, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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