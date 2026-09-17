Зубило канальное DENZEL 703133, 14 х 22 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Комплектация
Зубило - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 744980
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х2
Вес, г.
280
Описание товара Зубило канальное DENZEL 703133, 14 х 22 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
Канальное зубило Denzel 703133 размером 14 x 22 x 250 мм, из стали 40Cr, с хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфоратора. Предназначено для штробления канавок и пазов в твердых материалах, таких как камень, бетон, кирпич. Пригодится на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность — зубило из стали 40Cr выдерживает ударные нагрузки без риска поломки.
- Износостойкость — твердость инструмента составляет 52 HRC, поэтому он долго сохраняет рабочие свойства.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Канальное зубило Denzel 703133 размером 14 x 22 x 250 мм, из стали 40Cr, с хвостовиком SDS-plus — оснастка для перфоратора. Предназначено для штробления канавок и пазов в твердых материалах, таких как камень, бетон, кирпич. Пригодится на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность — зубило из стали 40Cr выдерживает ударные нагрузки без риска поломки.
- Износостойкость — твердость инструмента составляет 52 HRC, поэтому он долго сохраняет рабочие свойства.
- Простая подготовка к работе — хвостовик SDS-plus быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило канальное DENZEL 703133, 14 х 22 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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