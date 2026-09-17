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Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS

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Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 1
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 2
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 3
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 4
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 5
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 6
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Комплектация
Переходник для перфоратора - 1 шт
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 1
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 2
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 3
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 4
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 5
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 6
  • Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Переходник для перфоратора - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х4х4
Вес, г.
540

Описание товара Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS

Переходник Matrix 703111 позволяет устанавливать на перфораторы типа SDS MAX оснастку с хвостовиком SDS PLUS. Благодаря ему возможности перфоратора становятся гораздо шире, появляется возможность работать с разным типом сверл. Переходник будет полезен для полупрофессионального использования.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — переходник имеет цельнометаллический корпус.
  • Стойкость к износу и перегреву — корпус выполнен из прочной легированной стали 40Х.
  • Устойчивость к ударному воздействию — переходник прошел закалку.



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Отзывы о товаре Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Переходник для перфоратора - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Переходник Matrix 703111 позволяет устанавливать на перфораторы типа SDS MAX оснастку с хвостовиком SDS PLUS. Благодаря ему возможности перфоратора становятся гораздо шире, появляется возможность работать с разным типом сверл. Переходник будет полезен для полупрофессионального использования.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — переходник имеет цельнометаллический корпус.
  • Стойкость к износу и перегреву — корпус выполнен из прочной легированной стали 40Х.
  • Устойчивость к ударному воздействию — переходник прошел закалку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS - данный товар вы можете купить по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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