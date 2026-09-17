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Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS

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Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 1
Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 2
Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 3
Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 4
Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 5
Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Длина, мм
250
Ширина, мм
22
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
250
Ширина, мм
22
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х2
Вес, г.
280

Описание товара Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS

Канальное зубило Matrix 70301 размером 14 х 22 х 250 мм — оснастка для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. Специальная форма инструмента позволяет штробить канавки под проводку, а также демонтировать плитку, штукатурку и решать другие задачи.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
  • Высокий ресурс — благодаря идеальной геометрии режущая кромка не нуждается в частой заточке, т.к. самозатачивается в процессе работы.
  • Эффективность — рабочая кромка с оптимально подобранным углом заточки обеспечивает высокую скорость и качество работы.
  • Легкая подготовка к работе — зубило с хвостовиком SDS PLUS быстро устанавливается в патрон перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
250
Ширина, мм
22
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Канальное зубило Matrix 70301 размером 14 х 22 х 250 мм — оснастка для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. Специальная форма инструмента позволяет штробить канавки под проводку, а также демонтировать плитку, штукатурку и решать другие задачи.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
  • Высокий ресурс — благодаря идеальной геометрии режущая кромка не нуждается в частой заточке, т.к. самозатачивается в процессе работы.
  • Эффективность — рабочая кромка с оптимально подобранным углом заточки обеспечивает высокую скорость и качество работы.
  • Легкая подготовка к работе — зубило с хвостовиком SDS PLUS быстро устанавливается в патрон перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило канальное Matrix 70301, 14 х 22 х 250 мм, SDS PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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