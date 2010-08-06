Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по дереву Sparta 702305, 6-8-10-12-13-14 мм, L 300 мм, 6 шт., цилиндрический хвостовик
Набор сверл по дереву Sparta 702305 включает 6 режущих инструментов длиной 300 мм и диаметром 6-8-10-12-13-14 мм, с цилиндрическим хвостовиком, предназначенных для сверления глубоких отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого инструмента, обеспечивают точность и высокое качество сверления. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из стали 45.
- Точное позиционирование — у каждого сверла имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
- Эффективная работа — благодаря винтовой конструкции всех элементов стружка своевременно удаляется из рабочей зоны, и сверла не застревают в древесине.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор сверл по дереву Sparta 702305 включает 6 режущих инструментов длиной 300 мм и диаметром 6-8-10-12-13-14 мм, с цилиндрическим хвостовиком, предназначенных для сверления глубоких отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого инструмента, обеспечивают точность и высокое качество сверления. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из стали 45.
- Точное позиционирование — у каждого сверла имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
- Эффективная работа — благодаря винтовой конструкции всех элементов стружка своевременно удаляется из рабочей зоны, и сверла не застревают в древесине.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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