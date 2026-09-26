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Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик

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Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 6
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 7
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 8
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 9
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 10
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 11
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 12
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 13
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 8 шт Пластиковый кейс - 1 шт
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 6
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 7
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 8
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 9
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 10
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 11
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 12
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 13
  • Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744956
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 8 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
150

Описание товара Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик

Набор сверл по дереву Sparta 702125 включает 8 предметов диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм, предназначенных для получения глубоких отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого сверла, обеспечивают точность и высокое качество работ. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из стали 45.
  • Точное позиционирование — у каждой оснастки имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
  • Эффективная работа — благодаря винтовой конструкции всех сверл стружка своевременно удаляется из рабочей зоны, и оснастка не застревает в древесине.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со стандартными патронами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 8 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по дереву Sparta 702125 включает 8 предметов диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм, предназначенных для получения глубоких отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого сверла, обеспечивают точность и высокое качество работ. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из стали 45.
  • Точное позиционирование — у каждой оснастки имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
  • Эффективная работа — благодаря винтовой конструкции всех сверл стружка своевременно удаляется из рабочей зоны, и оснастка не застревает в древесине.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со стандартными патронами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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