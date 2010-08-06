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Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик

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Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 1
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 2
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 3
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 4
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 5
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 6
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по дереву 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 5
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 6
  • Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по дереву 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
110

Описание товара Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик

Набор сверл по дереву Sparta 702105 включает 5 сверл диаметром 4-5-6-8-10 мм с цилиндрическим хвостовиком и используется для сверления отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого инструмента, обеспечивают точность и высокое качество сверления. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.

Преимущества

  • Сверла изготовлены из стали 45, поэтому устойчивы к износу.
  • У каждого сверла имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
  • Благодаря винтовой конструкции всех элементов стружка эффективно удаляется из рабочей зоны, и сверла не застревают в древесине.



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Отзывы о товаре Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по дереву 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по дереву Sparta 702105 включает 5 сверл диаметром 4-5-6-8-10 мм с цилиндрическим хвостовиком и используется для сверления отверстий в древесине. Подрезатели, расположенные в верхней части каждого инструмента, обеспечивают точность и высокое качество сверления. Набор пригодится для столярных работ, будет полезен в домашней мастерской.

Преимущества

  • Сверла изготовлены из стали 45, поэтому устойчивы к износу.
  • У каждого сверла имеется центрирующее острие, облегчающее засверливание и препятствующее отклонению от заданной оси.
  • Благодаря винтовой конструкции всех элементов стружка эффективно удаляется из рабочей зоны, и сверла не застревают в древесине.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по дереву Sparta 702105, 4-5-6-8-10 мм, 5 шт., цилиндрический хвостовик – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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