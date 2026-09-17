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Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик

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Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х2х2
Вес, г.
500

Описание товара Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик

Шнековое сверло по дереву Matrix 70174 размером 16 х 600 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
  • Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
  • Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
  • Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.



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Отзывы о товаре Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шнековое сверло по дереву Matrix 70174 размером 16 х 600 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
  • Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
  • Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
  • Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву шнековое Matrix 70174, 16 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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