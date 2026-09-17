Сверло по дереву шнековое Matrix 70112, 32 х 230 мм, 6-гранный хвостовик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
32
Длина, мм
230
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 744925
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
32
Длина, мм
230
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х4х4
Вес, г.
570
Описание товара Сверло по дереву шнековое Matrix 70112, 32 х 230 мм, 6-гранный хвостовик
Шнековое сверло по дереву Matrix 70112 размером 32 х 230 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКруг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетически...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70339, хвостовик M22 х 35...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70367, M22 х 45 мм
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70175, 18 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705309, цельная крестовая пластина, 8x315 м...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70916, 22 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718243, 11 x 142мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5,...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКоронка Matrix 72465, BIMETAL, 65 мм
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731657, 230 х 22,2 мм, м...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73262, ф200 х 32 мм, 36 зубьев + к...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
32
Длина, мм
230
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шнековое сверло по дереву Matrix 70112 размером 32 х 230 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву шнековое Matrix 70112, 32 х 230 мм, 6-гранный хвостовик - по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по дереву шнековое Matrix 70112, 32 х 230 мм, 6-гранный хвостовик