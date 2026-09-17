Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
В наличии
Код товара: 744915
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1 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х20х3
Вес, г.
770
Описание товара Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping
Набор плоских шампуров длиной 650 мм Palisad Camping 69753 включает в себя 6 предметов с цельной деревянной рукояткой, упакованных в чехол. Служит для приготовления шашлыка из мяса или птицы, а также для приготовления овощей. Заостренные концы шампуров легко протыкают кусочки продуктов. Набор пригодится для отдыха на даче, в походе, на пикнике.
Преимущества
- Прочность — шампуры из нержавеющей стали толщиной 2 мм не сгибаются и не деформируются под тяжестью продуктов.
- Равномерная обжарка — благодаря винтовому основанию шампуры с шашлыком не проворачиваются в пазах мангала.
- Безопасность — деревянные рукоятки не нагреваются во время приготовления пищи, что снижает риск получения ожогов.
- Комфортное использование — отполированные рабочие части шампуров имеют гладкую поверхность, поэтому на них легко нанизывать кусочки продуктов.
- Эргономичность — шампуры с деревянными рукоятками удобно переворачивать и снимать с мангала.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный чехол.
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Набор плоских шампуров длиной 650 мм Palisad Camping 69753 включает в себя 6 предметов с цельной деревянной рукояткой, упакованных в чехол. Служит для приготовления шашлыка из мяса или птицы, а также для приготовления овощей. Заостренные концы шампуров легко протыкают кусочки продуктов. Набор пригодится для отдыха на даче, в походе, на пикнике.
Преимущества
- Прочность — шампуры из нержавеющей стали толщиной 2 мм не сгибаются и не деформируются под тяжестью продуктов.
- Равномерная обжарка — благодаря винтовому основанию шампуры с шашлыком не проворачиваются в пазах мангала.
- Безопасность — деревянные рукоятки не нагреваются во время приготовления пищи, что снижает риск получения ожогов.
- Комфортное использование — отполированные рабочие части шампуров имеют гладкую поверхность, поэтому на них легко нанизывать кусочки продуктов.
- Эргономичность — шампуры с деревянными рукоятками удобно переворачивать и снимать с мангала.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный чехол.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - этот товар вы можете купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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