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Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping

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Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 1
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 2
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 3
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 4
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 5
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 6
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 7
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 8
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 9
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 10
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 11
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 1
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 2
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 3
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 4
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 5
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 6
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 7
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 8
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 9
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 10
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 11
  • Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х20х3
Вес, г.
770

Описание товара Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping

Набор плоских шампуров длиной 650 мм Palisad Camping 69753 включает в себя 6 предметов с цельной деревянной рукояткой, упакованных в чехол. Служит для приготовления шашлыка из мяса или птицы, а также для приготовления овощей. Заостренные концы шампуров легко протыкают кусочки продуктов. Набор пригодится для отдыха на даче, в походе, на пикнике.

Преимущества

  • Прочность — шампуры из нержавеющей стали толщиной 2 мм не сгибаются и не деформируются под тяжестью продуктов.
  • Равномерная обжарка — благодаря винтовому основанию шампуры с шашлыком не проворачиваются в пазах мангала.
  • Безопасность — деревянные рукоятки не нагреваются во время приготовления пищи, что снижает риск получения ожогов.
  • Комфортное использование — отполированные рабочие части шампуров имеют гладкую поверхность, поэтому на них легко нанизывать кусочки продуктов.
  • Эргономичность — шампуры с деревянными рукоятками удобно переворачивать и снимать с мангала.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный чехол.

Отзывы о товаре Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Набор плоских шампуров длиной 650 мм Palisad Camping 69753 включает в себя 6 предметов с цельной деревянной рукояткой, упакованных в чехол. Служит для приготовления шашлыка из мяса или птицы, а также для приготовления овощей. Заостренные концы шампуров легко протыкают кусочки продуктов. Набор пригодится для отдыха на даче, в походе, на пикнике.

Преимущества

  • Прочность — шампуры из нержавеющей стали толщиной 2 мм не сгибаются и не деформируются под тяжестью продуктов.
  • Равномерная обжарка — благодаря винтовому основанию шампуры с шашлыком не проворачиваются в пазах мангала.
  • Безопасность — деревянные рукоятки не нагреваются во время приготовления пищи, что снижает риск получения ожогов.
  • Комфортное использование — отполированные рабочие части шампуров имеют гладкую поверхность, поэтому на них легко нанизывать кусочки продуктов.
  • Эргономичность — шампуры с деревянными рукоятками удобно переворачивать и снимать с мангала.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор шампуров плоских PALISAD 69753, 650 мм, с деревянной рукояткой, в чехле, 6 шт., Camping - этот товар вы можете купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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