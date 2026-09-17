Top.Mail.Ru
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 1
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 2
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 3
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 4
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 5
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 6
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 7
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 8
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 9
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 10
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 11
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 12
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 13
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 14
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 15
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 16
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 17
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
зеленый
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 1
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 2
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 3
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 4
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 5
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 6
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 7
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 8
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 9
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 10
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 11
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 12
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 13
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 14
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 15
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 16
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 17
  • Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744900
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
кресло
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
зеленый
Высота в разложенном виде, мм
940
Высота в сложенном виде, мм
150
Длина в разложенном виде, мм
550
Длина в сложенном виде, мм
1000
Ширина в разложенном виде, мм
110
Ширина в сложенном виде, мм
150
Габариты, см
60 x 60 x 110/92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.13х0.13
Вес, кг.
3.16

Описание товара Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping

Стул складной туристический с подлокотниками и подстаканником Palisad Camping 69592 размером 60x60x110 см позволяет организовать удобное место отдыха на природе: на рыбалке, пикнике в походе. Может использоваться как садовое кресло на веранде загородного дома или туристическое. Специальный отсек для напитков и прочная спинка отличают его от простых походных моделей.

Преимущества

  • Надежность — каркас из стальных труб диаметром 19 мм выдерживает вес до 120 кг*.
  • Прочность — сиденье из полиэстера плотностью 600 D устойчиво к разрыву и истиранию.
  • Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
  • Наличие подстаканника — в изотермическом отделении можно разместить стакан или бутылку с холодным либо горячим напитком.
  • Удобная транспортировка — кресло комплектуется чехлом для перемещения в машине, рюкзаке или в руках.

*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
кресло
Материал
пластик, полиэстер, сталь
Максимальная нагрузка, кг
100
Цвет
зеленый
Высота в разложенном виде, мм
940
Высота в сложенном виде, мм
150
Длина в разложенном виде, мм
550
Длина в сложенном виде, мм
1000
Ширина в разложенном виде, мм
110
Ширина в сложенном виде, мм
150
Развернуть
Габариты, см
60 x 60 x 110/92
Страна производитель
Китай
Описание

Стул складной туристический с подлокотниками и подстаканником Palisad Camping 69592 размером 60x60x110 см позволяет организовать удобное место отдыха на природе: на рыбалке, пикнике в походе. Может использоваться как садовое кресло на веранде загородного дома или туристическое. Специальный отсек для напитков и прочная спинка отличают его от простых походных моделей.

Преимущества

  • Надежность — каркас из стальных труб диаметром 19 мм выдерживает вес до 120 кг*.
  • Прочность — сиденье из полиэстера плотностью 600 D устойчиво к разрыву и истиранию.
  • Простое очищение — материал легко моется, удалить с кресла пятна получится быстро и легко.
  • Наличие подстаканника — в изотермическом отделении можно разместить стакан или бутылку с холодным либо горячим напитком.
  • Удобная транспортировка — кресло комплектуется чехлом для перемещения в машине, рюкзаке или в руках.

*Рекомендуемая нагрузка 100 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло складное с подлокотниками и подстаканником PALISAD 69592, 60x60x110/92 см, Camping - стоимость товара 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...