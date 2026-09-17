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Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping

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Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 1
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 2
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 3
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 4
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 5
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 6
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 7
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 8
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 9
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 10
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 11
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 12
Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
древесина, пластик, сталь
Максимальная нагрузка, кг
50
Цвет
серый
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 1
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 2
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 3
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 4
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 5
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 6
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 7
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 8
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 9
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 10
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 11
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 12
  • Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping
2 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
стол
Материал
древесина, пластик, сталь
Максимальная нагрузка, кг
50
Цвет
серый
Габариты, см
900x600x300/700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х62х4
Вес, кг.
3.6

Описание товара Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping

Складной стол Palisad Camping 69583 размером 900 х 600 х 300 / 700 мм, с алюминиевыми ножками и столешницей из МДФ, позволяет с комфортом разместиться компании из нескольких человек. Надежная столешница из МДФ легко выдерживает вес приборов и блюд с пищей. Высота ножек регулируется и может составлять 30 или 70 см. Ножки изготовлены из алюминиевого сплава, что облегчает конструкцию. Стол весит 4,22 кг, поэтому его легко перемещать. Он будет полезен для организации отдыха на природе, а также пригодится во время приема гостей в доме.

Преимущества

  • Компактность — съемные части ножек фиксируются в пазах на тыльной поверхности столешницы, а верхние складываются.
  • Регулировка высоты — при помощи заглушек для ножек стол можно выровнять на искривленной поверхности.
  • Комфорт при транспортировке — на боковой стороне столешницы имеется ручка, за которую стол удобно перемещать.

Отзывы о товаре Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
стол
Материал
древесина, пластик, сталь
Максимальная нагрузка, кг
50
Цвет
серый
Габариты, см
900x600x300/700
Страна производитель
Китай
Описание

Складной стол Palisad Camping 69583 размером 900 х 600 х 300 / 700 мм, с алюминиевыми ножками и столешницей из МДФ, позволяет с комфортом разместиться компании из нескольких человек. Надежная столешница из МДФ легко выдерживает вес приборов и блюд с пищей. Высота ножек регулируется и может составлять 30 или 70 см. Ножки изготовлены из алюминиевого сплава, что облегчает конструкцию. Стол весит 4,22 кг, поэтому его легко перемещать. Он будет полезен для организации отдыха на природе, а также пригодится во время приема гостей в доме.

Преимущества

  • Компактность — съемные части ножек фиксируются в пазах на тыльной поверхности столешницы, а верхние складываются.
  • Регулировка высоты — при помощи заглушек для ножек стол можно выровнять на искривленной поверхности.
  • Комфорт при транспортировке — на боковой стороне столешницы имеется ручка, за которую стол удобно перемещать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол складной алюм. PALISAD 69583, столешница МДФ, 900x600x300/700 мм Camping – стоимость товара 2450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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