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Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.

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Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 1
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 2
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 3
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 4
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 5
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 6
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 7
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 8
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 9
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 10
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 11
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 12
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 13
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 14
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 15
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 16
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 17
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 18
Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
19
Максимальный диаметр, мм
64
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 1
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 2
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 3
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 4
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 5
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 6
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 7
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 8
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 9
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 10
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 11
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 12
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 13
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 14
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 15
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 16
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 17
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 18
  • Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
19
Максимальный диаметр, мм
64
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
490

Описание товара Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.

Набор кольцевых пил по дереву Matrix 70473 состоит из 11 предметов и предназначен для вырезания круглых отверстий диаметром 19-64 мм и глубиной до 27 мм. Входящие в комплект коронки подходят для работы по дереву, фанере, пластику, ламинату, гипсокартону, ДСП. Позволяют подготовить поверхность к установке розеток, светильников, выключателей, а также прокладке труб. Коронки устанавливают на электродрель. Набор пригодится во время ремонта и будет полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — кольцевые пилы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки твердостью 40 HRC долго сохраняют остроту.
  • Высокая производительность — разведенные зубья обеспечивают эффективное удаление стружки.
  • Точное центрирование пил — в набор входит направляющее сверло, для его фиксации предусмотрен шестигранный ключ размером 2,5 мм.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый кейс с ложементом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
19
Максимальный диаметр, мм
64
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор кольцевых пил по дереву Matrix 70473 состоит из 11 предметов и предназначен для вырезания круглых отверстий диаметром 19-64 мм и глубиной до 27 мм. Входящие в комплект коронки подходят для работы по дереву, фанере, пластику, ламинату, гипсокартону, ДСП. Позволяют подготовить поверхность к установке розеток, светильников, выключателей, а также прокладке труб. Коронки устанавливают на электродрель. Набор пригодится во время ремонта и будет полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — кольцевые пилы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки твердостью 40 HRC долго сохраняют остроту.
  • Высокая производительность — разведенные зубья обеспечивают эффективное удаление стружки.
  • Точное центрирование пил — в набор входит направляющее сверло, для его фиксации предусмотрен шестигранный ключ размером 2,5 мм.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый кейс с ложементом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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