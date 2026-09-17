Набор сверл зенкеров по дереву DENZEL 704272, 3-10 мм, 7 шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
3
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Комплектация
Сверло под конфирмат 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 4 шт Имбусовый ключ - 1 шт Кейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 744867
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Загружаем...
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
3
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
7
Комплектация
Сверло под конфирмат 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 4 шт Имбусовый ключ - 1 шт Кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х3
Вес, г.
440
Описание товара Набор сверл зенкеров по дереву DENZEL 704272, 3-10 мм, 7 шт
Набор сверл-зенкеров по дереву Denzel 704272 включает 7 оснасток диаметром 3-10 мм и используется для получения отверстий с гнездом под потайную шляпку самореза. Сверла подходят для работы по древесине, фанере, ДСП и используются для сборки мебели, а также строительных и монтажных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 48-52 HRC.
- Коррозионная стойкость — оксидированное покрытие защищает сверла от ржавчины.
- Высокое качество работ — благодаря дополнительным резцам отверстия получаются ровными и чистыми.
- Быстрый поиск нужной оснастки — на каждое сверло нанесена маркировка, соответствующая диаметру отверстия.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном деревянном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
3
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
7
Комплектация
Сверло под конфирмат 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 4 шт Имбусовый ключ - 1 шт Кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл-зенкеров по дереву Denzel 704272 включает 7 оснасток диаметром 3-10 мм и используется для получения отверстий с гнездом под потайную шляпку самореза. Сверла подходят для работы по древесине, фанере, ДСП и используются для сборки мебели, а также строительных и монтажных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверла изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 48-52 HRC.
- Коррозионная стойкость — оксидированное покрытие защищает сверла от ржавчины.
- Высокое качество работ — благодаря дополнительным резцам отверстия получаются ровными и чистыми.
- Быстрый поиск нужной оснастки — на каждое сверло нанесена маркировка, соответствующая диаметру отверстия.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном деревянном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл зенкеров по дереву DENZEL 704272, 3-10 мм, 7 шт - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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