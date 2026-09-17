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Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик

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Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
35
Длина, мм
150
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
35
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик

Перовое сверло по дереву Matrix 70427 диаметром 35 мм, с 6-гранным хвостовиком, имеет рабочую часть в виде «лопатки» с режущими кромками по бокам, поэтому эффективно для сверления глубоких сквозных и глухих отверстий. Оснастка устанавливается на ручную механическую или электрическую дрель, сверлильный станок, с ее помощью можно сверлить древесину любых пород.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло выполнено из стали 45, режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Высокое качество проводимых работ — благодаря подрезателям на режущей части края отверстий получаются ровными.
  • Возможность увеличить глубину сверления — оснастка совместима с удлинителем Matrix 70495.
  • Комфортная работа — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента.



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Отзывы о товаре Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
35
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Перовое сверло по дереву Matrix 70427 диаметром 35 мм, с 6-гранным хвостовиком, имеет рабочую часть в виде «лопатки» с режущими кромками по бокам, поэтому эффективно для сверления глубоких сквозных и глухих отверстий. Оснастка устанавливается на ручную механическую или электрическую дрель, сверлильный станок, с ее помощью можно сверлить древесину любых пород.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло выполнено из стали 45, режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Высокое качество проводимых работ — благодаря подрезателям на режущей части края отверстий получаются ровными.
  • Возможность увеличить глубину сверления — оснастка совместима с удлинителем Matrix 70495.
  • Комфортная работа — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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