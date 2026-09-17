Сверло по дереву перовое DENZEL 704179, 28 мм 6-гранный хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
28
Длина, мм
150
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 744852
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Загружаем...
260 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
28
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Сверло по дереву перовое DENZEL 704179, 28 мм 6-гранный хвостовик
Перовое сверло по дереву Denzel 704179 с 6-гранным хвостовиком предназначено для получения глубоких отверстий диаметром 28 мм в древесине, фанере, ДСП, ДВП, МДФ. Оптимально для получения сквозных и глухих отверстий. Сверло используется при проведении монтажных и столярных работ, будет полезно во время сборки мебели и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечная заточка — сверло из высокоуглеродистой стали HCS сохраняет работоспособность при интенсивных нагрузках.
- Чистый и ровный срез — благодаря центрирующему острию и боковым подрезателям оснастка не смещается во время сверления.
- Надежность — утолщенный стержень устойчив к деформации и перегрузкам в условиях профессионального применения.
- Долговечность — твердость режущих кромок составляет 52 HRC, нитридтитановое покрытие обеспечивает устойчивость к перегреву и коррозии.
- Удобная эксплуатация — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в патроне, в том числе быстрозажимном.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
28
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Перовое сверло по дереву Denzel 704179 с 6-гранным хвостовиком предназначено для получения глубоких отверстий диаметром 28 мм в древесине, фанере, ДСП, ДВП, МДФ. Оптимально для получения сквозных и глухих отверстий. Сверло используется при проведении монтажных и столярных работ, будет полезно во время сборки мебели и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечная заточка — сверло из высокоуглеродистой стали HCS сохраняет работоспособность при интенсивных нагрузках.
- Чистый и ровный срез — благодаря центрирующему острию и боковым подрезателям оснастка не смещается во время сверления.
- Надежность — утолщенный стержень устойчив к деформации и перегрузкам в условиях профессионального применения.
- Долговечность — твердость режущих кромок составляет 52 HRC, нитридтитановое покрытие обеспечивает устойчивость к перегреву и коррозии.
- Удобная эксплуатация — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в патроне, в том числе быстрозажимном.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву перовое DENZEL 704179, 28 мм 6-гранный хвостовик - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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