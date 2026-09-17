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Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик

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Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
32
Длина, мм
300
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
32
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х4х1
Вес, г.
120

Описание товара Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик

Удлиненное перовое сверло по дереву Matrix 704032 диаметром 32 мм, с 6-гранным хвостовиком, за счет длины 300 мм позволяет получать глубокие отверстия без необходимости использования удлинителя. Эффективно сверлит древесину любой твердости.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, а режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Аккуратная работа — специальные подрезатели позволяют получать отверстия с ровной поверхностью.
  • Центрирующее острие — нет необходимости в предварительном засверливании.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.



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Отзывы о товаре Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
32
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненное перовое сверло по дереву Matrix 704032 диаметром 32 мм, с 6-гранным хвостовиком, за счет длины 300 мм позволяет получать глубокие отверстия без необходимости использования удлинителя. Эффективно сверлит древесину любой твердости.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, а режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Аккуратная работа — специальные подрезатели позволяют получать отверстия с ровной поверхностью.
  • Центрирующее острие — нет необходимости в предварительном засверливании.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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