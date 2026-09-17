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Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик

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Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик

Удлиненное перовое сверло по дереву Matrix 704012 диаметром 12 мм, с 6-гранным хвостовиком, за счет длины 300 мм позволяет получать глубокие отверстия без необходимости использования удлинителя. Эффективно сверлит древесину любой твердости.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, а режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Аккуратная работа — специальные подрезатели позволяют получать отверстия с ровной поверхностью.
  • Центрирующее острие — нет необходимости в предварительном засверливании.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.



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Отзывы о товаре Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненное перовое сверло по дереву Matrix 704012 диаметром 12 мм, с 6-гранным хвостовиком, за счет длины 300 мм позволяет получать глубокие отверстия без необходимости использования удлинителя. Эффективно сверлит древесину любой твердости.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, а режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
  • Аккуратная работа — специальные подрезатели позволяют получать отверстия с ровной поверхностью.
  • Центрирующее острие — нет необходимости в предварительном засверливании.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, 6-гранный хвостовик - купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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