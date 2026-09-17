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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм

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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 5
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 6
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 7
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 8
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка буровая - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 5
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 6
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 7
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 8
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка буровая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х8
Вес, г.
650

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм

Буровая коронка M22 х 80 мм Matrix 70383 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).



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Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка буровая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Буровая коронка M22 х 80 мм Matrix 70383 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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