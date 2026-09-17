Top.Mail.Ru
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
65
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
65
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х8
Вес, г.
790

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS

Коронка Matrix 70330 диаметром М22 х 65 мм, в сборе с хвостовиком, используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.

Преимущества

  • Прочность — корпус изготовлен из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла — из твердого сплава ВК8.
  • Снижение нагрузки на перфоратор — спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама.
  • Точность выполняемых работ — центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
65
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Коронка Matrix 70330 диаметром М22 х 65 мм, в сборе с хвостовиком, используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.

Преимущества

  • Прочность — корпус изготовлен из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла — из твердого сплава ВК8.
  • Снижение нагрузки на перфоратор — спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама.
  • Точность выполняемых работ — центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70330, М22 х 65 мм, SDS PLUS - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...