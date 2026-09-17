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Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе

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Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 1
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 2
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 3
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 4
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 5
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 6
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 7
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 8
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 9
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 10
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество гаечных ключей, шт
7
Комплектация
Кейс - 1 шт, Молоток стягивающий, квадратный и круглый боёк - 1 шт, Молоток прямой, с заострённым концом, круглый боёк - 1 шт, Молоток прямой с финишным концом, квадратный боёк - 1 шт, Наковальня "Каблук" - 1 шт, Наковальня "односторонняя" - 1 шт, Наковальня "наковальня" - 1 шт, Наковальня "запятая" - 1 шт.
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 1
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 2
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 3
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 4
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 5
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 6
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 7
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 8
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 9
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 10
  • Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744723
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество гаечных ключей, шт
7
Комплектация
Кейс - 1 шт, Молоток стягивающий, квадратный и круглый боёк - 1 шт, Молоток прямой, с заострённым концом, круглый боёк - 1 шт, Молоток прямой с финишным концом, квадратный боёк - 1 шт, Наковальня "Каблук" - 1 шт, Наковальня "односторонняя" - 1 шт, Наковальня "наковальня" - 1 шт, Наковальня "запятая" - 1 шт.
Тип бит
наборы столярно-слесарного инструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х8
Вес, кг.
4.77

Описание товара Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе

Рихтовочный набор Matrix 10845, включающий 3 молотка с фибергласовыми ручками и 4 наковальни, предназначен для исправления геометрии элементов автомобильного кузова. Наковальни и ударные головки имеют различную форму, что позволяет работать с деталями разной степени кривизны. Набор используется в автомастерских.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к ударным нагрузкам — рабочие части молотков и наковальни изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 45-55 и 35-50 HRC соответственно.
  • Комфортная и безопасная работа — фибергласовый стержень придает жесткость рукояткам и поглощает отдачу.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс с ручкой.



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Отзывы о товаре Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество гаечных ключей, шт
7
Комплектация
Кейс - 1 шт, Молоток стягивающий, квадратный и круглый боёк - 1 шт, Молоток прямой, с заострённым концом, круглый боёк - 1 шт, Молоток прямой с финишным концом, квадратный боёк - 1 шт, Наковальня "Каблук" - 1 шт, Наковальня "односторонняя" - 1 шт, Наковальня "наковальня" - 1 шт, Наковальня "запятая" - 1 шт.
Тип бит
наборы столярно-слесарного инструмента
Страна производитель
Китай
Описание

Рихтовочный набор Matrix 10845, включающий 3 молотка с фибергласовыми ручками и 4 наковальни, предназначен для исправления геометрии элементов автомобильного кузова. Наковальни и ударные головки имеют различную форму, что позволяет работать с деталями разной степени кривизны. Набор используется в автомастерских.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к ударным нагрузкам — рабочие части молотков и наковальни изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 45-55 и 35-50 HRC соответственно.
  • Комфортная и безопасная работа — фибергласовый стержень придает жесткость рукояткам и поглощает отдачу.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс с ручкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручками, 4 наковальни, в пласт. боксе - купить по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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