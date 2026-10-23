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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка

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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
327
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
327
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Диаметр бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х3
Вес, г.
710

Описание товара Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка

Молоток-гвоздодер Сибртех 10441 с рабочей головкой весом 450 г, магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, выполняет двойную функцию — позволяет забивать гвозди и извлекать застрявший крепеж. Магнит облегчает забивание гвоздей в труднодоступных местах, когда нет возможности придержать их рукой. Инструмент предназначен для проведения строительных, ремонтных и отделочных работ, а также с его помощью можно собирать мебель.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — рабочая головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 и отфрезерована, а также прошла селективную закалку, что предотвращает образование трещин и сколов на ее гранях.
  • Высокий ресурс — боек закален до твердости 45-55 HRC на глубину 3 мм, что обеспечивает ему устойчивость к ударным нагрузкам.
  • Надежная конструкция — головка закреплена при помощи эпоксидного клея, рукоятка имеет увеличенную «юбку» в области всада.
  • Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено черное лаковое покрытие.
  • Комфортная работа — полностью обрезиненная фибергласовая рукоятка эффективно поглощает вибрации от ударов и не выскальзывает из руки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
327
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Диаметр бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Молоток-гвоздодер Сибртех 10441 с рабочей головкой весом 450 г, магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, выполняет двойную функцию — позволяет забивать гвозди и извлекать застрявший крепеж. Магнит облегчает забивание гвоздей в труднодоступных местах, когда нет возможности придержать их рукой. Инструмент предназначен для проведения строительных, ремонтных и отделочных работ, а также с его помощью можно собирать мебель.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — рабочая головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 и отфрезерована, а также прошла селективную закалку, что предотвращает образование трещин и сколов на ее гранях.
  • Высокий ресурс — боек закален до твердости 45-55 HRC на глубину 3 мм, что обеспечивает ему устойчивость к ударным нагрузкам.
  • Надежная конструкция — головка закреплена при помощи эпоксидного клея, рукоятка имеет увеличенную «юбку» в области всада.
  • Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено черное лаковое покрытие.
  • Комфортная работа — полностью обрезиненная фибергласовая рукоятка эффективно поглощает вибрации от ударов и не выскальзывает из руки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - по цене 540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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