Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 744709
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х3
Вес, г.
660
Описание товара Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
29
Страна производитель
Китай
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - по цене 540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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