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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м

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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 1
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 2
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 3
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 4
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 5
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 6
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 7
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 8
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 1
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 2
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 3
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 4
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 5
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 6
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 7
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 8
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х3
Вес, г.
660

Описание товара Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м

Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м



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Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
29
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10436, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка, вес 450гр., боек 27м - по цене 540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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