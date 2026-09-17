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Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка

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Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 9
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 10
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
25
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL4, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T30 - 11 шт
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 9
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 10
  • Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
12
Материал стержня
S2
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
25
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL4, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T30 - 11 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
260

Описание товара Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка

Реверсивная отвертка Gross 11611 с механизмом Smart Push комплектуется 12 битами из стали S2 с хвостовиком 1/4 дюйма для работы с крепежом типа PH, SL и TORX. За счет реверсивного механизма повышается скорость проведения работ. Отвертка универсальна, т.к. с ней можно использовать любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма. Она будет полезна не только частным мастерам, но и профессионалам.

Преимущества

  • Высокое качество — биты изготовлены из износостойкой японской стали S2.
  • Намагниченные биты — можно насадить саморез и свободной рукой придерживать закрепляемую деталь.
  • Механизм Smart Push — отсек для хранения бит открывается автоматически при нажатии кнопки на корпусе.
  • Удобство работы — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы снижает усталость рук.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
12
Материал стержня
S2
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
25
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL4, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, РН3
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T30 - 11 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Реверсивная отвертка Gross 11611 с механизмом Smart Push комплектуется 12 битами из стали S2 с хвостовиком 1/4 дюйма для работы с крепежом типа PH, SL и TORX. За счет реверсивного механизма повышается скорость проведения работ. Отвертка универсальна, т.к. с ней можно использовать любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма. Она будет полезна не только частным мастерам, но и профессионалам.

Преимущества

  • Высокое качество — биты изготовлены из износостойкой японской стали S2.
  • Намагниченные биты — можно насадить саморез и свободной рукой придерживать закрепляемую деталь.
  • Механизм Smart Push — отсек для хранения бит открывается автоматически при нажатии кнопки на корпусе.
  • Удобство работы — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы снижает усталость рук.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка - данный товар вы можете купить по цене 1390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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