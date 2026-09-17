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Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
80

Описание товара Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка

Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка



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Отзывы о товаре Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Описание
Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка комбинированная Matrix 11581, SL6,0 / PH2, CrV, 36 мм, 3к рукоятка - стоимость товара 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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