Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
127
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная отвертка- 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 744654
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650 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
127
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная отвертка- 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х4
Вес, г.
120
Описание товара Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка
Комбинированная отвертка Matrix 11580 из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, позволяет монтировать и демонтировать крепеж типоразмера SL6,0 и PH2. Она рассчитана на профессиональное использование, в частности, осуществление строительных и монтажных работ. Благодаря длине стержня 127 мм можно производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.
Преимущества
- Двухсторонний стержень выполнен из легированной хромованадиевой стали, рабочая часть закалена до твердости 50-55 HRC, поэтому отвертка выдерживает высокие нагрузки.
- Встроенный зажимной механизм присоединительного шестигранника обеспечивает надежную фиксацию стержня.
- Наконечник намагничен, что позволяет освободить одну руку и придерживать ею закрепляемую деталь.
- Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает удобство работы и не проскальзывает в руке.
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Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
127
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная отвертка- 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Комбинированная отвертка Matrix 11580 из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, позволяет монтировать и демонтировать крепеж типоразмера SL6,0 и PH2. Она рассчитана на профессиональное использование, в частности, осуществление строительных и монтажных работ. Благодаря длине стержня 127 мм можно производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.
Преимущества
- Двухсторонний стержень выполнен из легированной хромованадиевой стали, рабочая часть закалена до твердости 50-55 HRC, поэтому отвертка выдерживает высокие нагрузки.
- Встроенный зажимной механизм присоединительного шестигранника обеспечивает надежную фиксацию стержня.
- Наконечник намагничен, что позволяет освободить одну руку и придерживать ею закрепляемую деталь.
- Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает удобство работы и не проскальзывает в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - этот товар вы можете купить по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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