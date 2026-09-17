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Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка

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Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 1
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 2
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 3
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 4
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 5
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 6
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 7
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
127
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная отвертка- 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 1
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 2
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 3
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 4
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 5
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 6
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 7
  • Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
127
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная отвертка- 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х4
Вес, г.
120

Описание товара Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка

Комбинированная отвертка Matrix 11580 из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, позволяет монтировать и демонтировать крепеж типоразмера SL6,0 и PH2. Она рассчитана на профессиональное использование, в частности, осуществление строительных и монтажных работ. Благодаря длине стержня 127 мм можно производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.

Преимущества

  • Двухсторонний стержень выполнен из легированной хромованадиевой стали, рабочая часть закалена до твердости 50-55 HRC, поэтому отвертка выдерживает высокие нагрузки.
  • Встроенный зажимной механизм присоединительного шестигранника обеспечивает надежную фиксацию стержня.
  • Наконечник намагничен, что позволяет освободить одну руку и придерживать ею закрепляемую деталь.
  • Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает удобство работы и не проскальзывает в руке.



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Отзывы о товаре Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
2
Материал стержня
CrMo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
127
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2
Комплектация
Комбинированная отвертка- 1 штКомбинированный стержень SL6/PH2 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированная отвертка Matrix 11580 из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, позволяет монтировать и демонтировать крепеж типоразмера SL6,0 и PH2. Она рассчитана на профессиональное использование, в частности, осуществление строительных и монтажных работ. Благодаря длине стержня 127 мм можно производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.

Преимущества

  • Двухсторонний стержень выполнен из легированной хромованадиевой стали, рабочая часть закалена до твердости 50-55 HRC, поэтому отвертка выдерживает высокие нагрузки.
  • Встроенный зажимной механизм присоединительного шестигранника обеспечивает надежную фиксацию стержня.
  • Наконечник намагничен, что позволяет освободить одну руку и придерживать ею закрепляемую деталь.
  • Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает удобство работы и не проскальзывает в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм, 3к рукоятка - этот товар вы можете купить по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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