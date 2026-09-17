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Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка

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Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 1
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 2
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 3
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 4
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 5
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 6
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 7
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 8
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 9
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 10
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 11
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
прорезиненная
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка ударная - 1 штБиты 36 мм: РН2, РН3, SL6, SL8 - 4 штБиты 80 мм: РН3, SL8 - 2 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 1
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 2
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 3
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 4
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 5
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 6
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 7
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 8
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 9
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 10
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 11
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
прорезиненная
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка ударная - 1 штБиты 36 мм: РН2, РН3, SL6, SL8 - 4 штБиты 80 мм: РН3, SL8 - 2 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х7
Вес, г.
930

Описание товара Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка

Ударно-поворотная отвертка Matrix 11579 с присоединительным размером 1/2 дюйма, с набором бит из 6 шт., с обрезиненной ручкой, в пластиковом боксе, используется для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря металлическому затыльнику выдерживает удары молотком, поэтому справляется даже с перетянутыми или заржавевшими крепежами. Входящие в набор биты подходят для шлицев SL и PH. Инструмент предназначен для бытового использования, а также будет полезен дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Отвертка из углеродистой стали устойчива к регулярным механическим нагрузкам и рассчитана на длительную эксплуатацию.
  • Присоединительный квадрат 1/2 дюйма с шариковым фиксатором позволяет использовать отвертку с торцевыми головками.
  • Корпус отвертки обрезинен, и она не выскальзывает из ладони, что повышает комфорт во время работы.
  • Все элементы набора размещены в ложементах пластикового кейса, поэтому их удобно хранить и перевозить.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
прорезиненная
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка ударная - 1 штБиты 36 мм: РН2, РН3, SL6, SL8 - 4 штБиты 80 мм: РН3, SL8 - 2 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ударно-поворотная отвертка Matrix 11579 с присоединительным размером 1/2 дюйма, с набором бит из 6 шт., с обрезиненной ручкой, в пластиковом боксе, используется для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря металлическому затыльнику выдерживает удары молотком, поэтому справляется даже с перетянутыми или заржавевшими крепежами. Входящие в набор биты подходят для шлицев SL и PH. Инструмент предназначен для бытового использования, а также будет полезен дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Отвертка из углеродистой стали устойчива к регулярным механическим нагрузкам и рассчитана на длительную эксплуатацию.
  • Присоединительный квадрат 1/2 дюйма с шариковым фиксатором позволяет использовать отвертку с торцевыми головками.
  • Корпус отвертки обрезинен, и она не выскальзывает из ладони, что повышает комфорт во время работы.
  • Все элементы набора размещены в ложементах пластикового кейса, поэтому их удобно хранить и перевозить.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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