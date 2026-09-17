Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка
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Характеристики
Описание товара Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка
Ударно-поворотная отвертка Matrix 11579 с присоединительным размером 1/2 дюйма, с набором бит из 6 шт., с обрезиненной ручкой, в пластиковом боксе, используется для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря металлическому затыльнику выдерживает удары молотком, поэтому справляется даже с перетянутыми или заржавевшими крепежами. Входящие в набор биты подходят для шлицев SL и PH. Инструмент предназначен для бытового использования, а также будет полезен дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Отвертка из углеродистой стали устойчива к регулярным механическим нагрузкам и рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Присоединительный квадрат 1/2 дюйма с шариковым фиксатором позволяет использовать отвертку с торцевыми головками.
- Корпус отвертки обрезинен, и она не выскальзывает из ладони, что повышает комфорт во время работы.
- Все элементы набора размещены в ложементах пластикового кейса, поэтому их удобно хранить и перевозить.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ударно-поворотная отвертка Matrix 11579 с присоединительным размером 1/2 дюйма, с набором бит из 6 шт., с обрезиненной ручкой, в пластиковом боксе, используется для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря металлическому затыльнику выдерживает удары молотком, поэтому справляется даже с перетянутыми или заржавевшими крепежами. Входящие в набор биты подходят для шлицев SL и PH. Инструмент предназначен для бытового использования, а также будет полезен дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Отвертка из углеродистой стали устойчива к регулярным механическим нагрузкам и рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Присоединительный квадрат 1/2 дюйма с шариковым фиксатором позволяет использовать отвертку с торцевыми головками.
- Корпус отвертки обрезинен, и она не выскальзывает из ладони, что повышает комфорт во время работы.
- Все элементы набора размещены в ложементах пластикового кейса, поэтому их удобно хранить и перевозить.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, обрезиненная ручка