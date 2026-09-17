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Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка

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Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 1
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 2
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 3
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 4
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 5
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 6
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 7
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 8
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 9
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 10
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 11
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 12
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 13
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 14
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 15
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 16
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
металл
Длина стержня, мм
80
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка ударная - 1 штБиты 36 мм: РН2, РН3, SL6, SL8 - 4 штБиты 80 мм: РН3, SL8 - 2 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 1
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 2
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 3
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 4
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 5
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 6
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 7
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 8
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 9
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 10
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 11
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 12
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 13
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 14
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 15
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 16
  • Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2&quot; + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
металл
Длина стержня, мм
80
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка ударная - 1 штБиты 36 мм: РН2, РН3, SL6, SL8 - 4 штБиты 80 мм: РН3, SL8 - 2 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х6
Вес, г.
900

Описание товара Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка

Ударно-поворотная отвертка Matrix 11575 с присоединительным шестигранником 1/2", с набором из 6 бит, в пластиковом боксе, используется для закручивания и откручивания крепежей, в том числе для демонтажа перетянутых или застарелых резьбовых соединений. Насадки подходят для крепежных элементов со шлицами PH и SL. Мощный стальной корпус с металлическим затыльником выдерживает удары молотка. Набор будет полезен во время ремонта автомобильной и другой техники, а также при выполнении прочих профессиональных работ.

Преимущества

  • Прочность — биты из хромованадиевой стали выдерживают повышенные механические нагрузки.
  • Возможность установки торцевых головок — под съемной головкой имеется присоединительный квадрат 1/4".
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
6
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
металл
Длина стержня, мм
80
Размер шлица
SL3, РН0
Комплектация
Отвертка ударная - 1 штБиты 36 мм: РН2, РН3, SL6, SL8 - 4 штБиты 80 мм: РН3, SL8 - 2 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ударно-поворотная отвертка Matrix 11575 с присоединительным шестигранником 1/2", с набором из 6 бит, в пластиковом боксе, используется для закручивания и откручивания крепежей, в том числе для демонтажа перетянутых или застарелых резьбовых соединений. Насадки подходят для крепежных элементов со шлицами PH и SL. Мощный стальной корпус с металлическим затыльником выдерживает удары молотка. Набор будет полезен во время ремонта автомобильной и другой техники, а также при выполнении прочих профессиональных работ.

Преимущества

  • Прочность — биты из хромованадиевой стали выдерживают повышенные механические нагрузки.
  • Возможность установки торцевых головок — под съемной головкой имеется присоединительный квадрат 1/4".
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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