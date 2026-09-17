Отвертка ударно-поворотная Matrix 11561, 1/2" + биты, 6 пред., PH + SL, CS, обрезиненная рукаятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка ударно-поворотная Matrix 11561, 1/2" + биты, 6 пред., PH + SL, CS, обрезиненная рукаятка
Ударно-поворотная отвертка Matrix 11561 с черной ручкой, с присоединительным шестигранником 1/2", с набором из 6 бит., в пластиковом кейсе, предназначена для работы с резьбовыми соединениями, в том числе для демонтажа перетянутых или заржавевших крепежей. Металлический затыльник выдерживает удары молотком. Отвертка используется при проведении ремонта автомобильной и другой техники, рекомендована для профессионального применения.
Преимущества
- Надежность — ударные биты из закаленной хромованадиевой стали твердостью 45-52 HRC выдерживают высокие динамические нагрузки.
- Быстрый переход от монтажа к демонтажу — переключатель реверса позволяет менять направление вращения.
- Надежный хват — эргономичная рукоятка с обрезиненной рельефной поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементом.
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Ударно-поворотная отвертка Matrix 11561 с черной ручкой, с присоединительным шестигранником 1/2", с набором из 6 бит., в пластиковом кейсе, предназначена для работы с резьбовыми соединениями, в том числе для демонтажа перетянутых или заржавевших крепежей. Металлический затыльник выдерживает удары молотком. Отвертка используется при проведении ремонта автомобильной и другой техники, рекомендована для профессионального применения.
Преимущества
- Надежность — ударные биты из закаленной хромованадиевой стали твердостью 45-52 HRC выдерживают высокие динамические нагрузки.
- Быстрый переход от монтажа к демонтажу — переключатель реверса позволяет менять направление вращения.
- Надежный хват — эргономичная рукоятка с обрезиненной рельефной поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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