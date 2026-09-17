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Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка

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Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 9
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 10
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 11
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 12
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 13
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 14
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
25
Размер шлица
PH1, PH2, PH3, SL5, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: PН1, РН2, РН3, SL5, SL6 - 10 штТорцевые головки 1/4": 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм - 6 штАдаптер для торцевых головок - 1 шт
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 9
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 10
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 11
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 12
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 13
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 14
  • Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
14
Материал стержня
углеродистая сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
25
Размер шлица
PH1, PH2, PH3, SL5, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: PН1, РН2, РН3, SL5, SL6 - 10 штТорцевые головки 1/4": 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм - 6 штАдаптер для торцевых головок - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х3
Вес, г.
410

Описание товара Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка

Реверсивная отвертка с шарниром Sparta 115565 входит в набор из 14 предметов, включающий также биты с хвостовиком 1/4 дюйма (тип С), торцевые головки и переходник для торцевых головок. Инструмент с насадками применяется для быстрого и эффективного монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Реверсивный механизм значительно облегчает работу и снижает усталость рук, т.к. не требуется постоянно перехватывать ручку отвертки. С отверткой можно использовать любые биты длиной 25 мм. Комплект пригодится частным мастерам при проведении ремонтных работ.

Преимущества

  • Биты и торцевые головки из углеродистой стали характеризуются высокой прочностью и износостойкостью.
  • Реверс позволяет менять направление вращения стержня для откручивания крепежа.
  • Двухкомпонентная рукоятка повышает удобство работы, т.к. не проскальзывает в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
14
Материал стержня
углеродистая сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
25
Размер шлица
PH1, PH2, PH3, SL5, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: PН1, РН2, РН3, SL5, SL6 - 10 штТорцевые головки 1/4": 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм - 6 штАдаптер для торцевых головок - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная отвертка с шарниром Sparta 115565 входит в набор из 14 предметов, включающий также биты с хвостовиком 1/4 дюйма (тип С), торцевые головки и переходник для торцевых головок. Инструмент с насадками применяется для быстрого и эффективного монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Реверсивный механизм значительно облегчает работу и снижает усталость рук, т.к. не требуется постоянно перехватывать ручку отвертки. С отверткой можно использовать любые биты длиной 25 мм. Комплект пригодится частным мастерам при проведении ремонтных работ.

Преимущества

  • Биты и торцевые головки из углеродистой стали характеризуются высокой прочностью и износостойкостью.
  • Реверс позволяет менять направление вращения стержня для откручивания крепежа.
  • Двухкомпонентная рукоятка повышает удобство работы, т.к. не проскальзывает в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-реверс + биты + головки торцевые Sparta 115565, 14 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 470 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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