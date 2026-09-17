Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка
Реверсивная отвертка Sparta 115455 с набором бит из стали CrV, входит в комплект из 10 предметов и используется для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Храповый механизм позволяет обойтись без перехватывания ручки и переставления шлица, что значительно ускоряет и упрощает работу. В наборе 9 бит самых популярных размеров со шлицами SL, PH, PZ. Комплект рекомендован для бытового применения и будет полезен при сборке мебели, ремонте бытовой техники, пригодится также и в гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — биты изготовлены из стали хромованадиевой группы, характеризующейся высокой износостойкостью.
- Закручивание и откручивание крепежей — на корпусе имеется рычажок-переключатель реверса, позволяющий менять направление вращения.
- Удобное хранение — биты поставляются на плашке-держателе, поэтому они не потеряются.
- Универсальность — присоединительный шестигранник размером 1/4 дюйма совместим со стандартными битами всех производителей.
- Комфорт во время эксплуатации — эргономичная двухкомпонентная ручка удобно лежит в руке и не скользит, снижая усталость при длительной работе.
- Удобство при транспортировке — отвертка с битами гораздо компактнее набора стандартных отверток, и ее проще перевозить.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Реверсивная отвертка Sparta 115455 с набором бит из стали CrV, входит в комплект из 10 предметов и используется для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Храповый механизм позволяет обойтись без перехватывания ручки и переставления шлица, что значительно ускоряет и упрощает работу. В наборе 9 бит самых популярных размеров со шлицами SL, PH, PZ. Комплект рекомендован для бытового применения и будет полезен при сборке мебели, ремонте бытовой техники, пригодится также и в гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — биты изготовлены из стали хромованадиевой группы, характеризующейся высокой износостойкостью.
- Закручивание и откручивание крепежей — на корпусе имеется рычажок-переключатель реверса, позволяющий менять направление вращения.
- Удобное хранение — биты поставляются на плашке-держателе, поэтому они не потеряются.
- Универсальность — присоединительный шестигранник размером 1/4 дюйма совместим со стандартными битами всех производителей.
- Комфорт во время эксплуатации — эргономичная двухкомпонентная ручка удобно лежит в руке и не скользит, снижая усталость при длительной работе.
- Удобство при транспортировке — отвертка с битами гораздо компактнее набора стандартных отверток, и ее проще перевозить.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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