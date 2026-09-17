Top.Mail.Ru
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Размер шлица
SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7 - 9 шт
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
10
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Размер шлица
SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7 - 9 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х4
Вес, г.
210

Описание товара Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка

Реверсивная отвертка Sparta 115455 с набором бит из стали CrV, входит в комплект из 10 предметов и используется для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Храповый механизм позволяет обойтись без перехватывания ручки и переставления шлица, что значительно ускоряет и упрощает работу. В наборе 9 бит самых популярных размеров со шлицами SL, PH, PZ. Комплект рекомендован для бытового применения и будет полезен при сборке мебели, ремонте бытовой техники, пригодится также и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — биты изготовлены из стали хромованадиевой группы, характеризующейся высокой износостойкостью.
  • Закручивание и откручивание крепежей — на корпусе имеется рычажок-переключатель реверса, позволяющий менять направление вращения.
  • Удобное хранение — биты поставляются на плашке-держателе, поэтому они не потеряются.
  • Универсальность — присоединительный шестигранник размером 1/4 дюйма совместим со стандартными битами всех производителей.
  • Комфорт во время эксплуатации — эргономичная двухкомпонентная ручка удобно лежит в руке и не скользит, снижая усталость при длительной работе.
  • Удобство при транспортировке — отвертка с битами гораздо компактнее набора стандартных отверток, и ее проще перевозить.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
10
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Размер шлица
SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7 - 9 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная отвертка Sparta 115455 с набором бит из стали CrV, входит в комплект из 10 предметов и используется для закручивания и откручивания резьбовых крепежей. Храповый механизм позволяет обойтись без перехватывания ручки и переставления шлица, что значительно ускоряет и упрощает работу. В наборе 9 бит самых популярных размеров со шлицами SL, PH, PZ. Комплект рекомендован для бытового применения и будет полезен при сборке мебели, ремонте бытовой техники, пригодится также и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — биты изготовлены из стали хромованадиевой группы, характеризующейся высокой износостойкостью.
  • Закручивание и откручивание крепежей — на корпусе имеется рычажок-переключатель реверса, позволяющий менять направление вращения.
  • Удобное хранение — биты поставляются на плашке-держателе, поэтому они не потеряются.
  • Универсальность — присоединительный шестигранник размером 1/4 дюйма совместим со стандартными битами всех производителей.
  • Комфорт во время эксплуатации — эргономичная двухкомпонентная ручка удобно лежит в руке и не скользит, снижая усталость при длительной работе.
  • Удобство при транспортировке — отвертка с битами гораздо компактнее набора стандартных отверток, и ее проще перевозить.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-реверс + биты Sparta 115455, 10 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...