Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
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Характеристики
Описание товара Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
Отвертка Matrix Fusion 11445, PH3 х 150 мм, из стали CrV, с 3-х компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для работ с резьбовым крепежом, имеющим крестообразный шлиц Phillips. Профессиональная отвертка пригодится при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ, а также при сборке мебели и ремонте автомобиля. Длина стержня 150 мм позволяет работать с крепежом в углублениях.
Преимущества
- Стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV твердостью 50-52 HRC, что обеспечивает долгий срок службы отвертки.
- Намагниченный наконечник позволяет зафиксировать крепеж и направлять отвертку одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом для удобства работы.
- Трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и специальными секциями обеспечивает комфортный и надежный хват без проскальзывания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Matrix Fusion 11445, PH3 х 150 мм, из стали CrV, с 3-х компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для работ с резьбовым крепежом, имеющим крестообразный шлиц Phillips. Профессиональная отвертка пригодится при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ, а также при сборке мебели и ремонте автомобиля. Длина стержня 150 мм позволяет работать с крепежом в углублениях.
Преимущества
- Стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV твердостью 50-52 HRC, что обеспечивает долгий срок службы отвертки.
- Намагниченный наконечник позволяет зафиксировать крепеж и направлять отвертку одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом для удобства работы.
- Трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и специальными секциями обеспечивает комфортный и надежный хват без проскальзывания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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