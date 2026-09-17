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Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

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Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х5х4
Вес, г.
170

Описание товара Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

Отвертка Matrix Fusion 11425 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 150 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 150 мм позволяет работать с крепежом на поверхностях и в углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
  • Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.



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Отзывы о товаре Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Matrix Fusion 11425 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 150 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 150 мм позволяет работать с крепежом на поверхностях и в углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
  • Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" – стоимость товара 260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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