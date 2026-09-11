Мойка Интерскол АМ-110/2000В (239.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 74462
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
21.99
Описание товара Мойка Интерскол АМ-110/2000В (239.1.0.00)
Мойка Интерскол АМ-110/2000В (239.1.0.00)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 300 руб. 24 080 руб.3825 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 ...
-
В наличииЦена 18 360 руб.4590 руб. в СплитSTEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58271, K 50 Power, 2100 ...
-
В наличииЦена 20 710 руб.5178 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 ...
-
В наличииЦена 22 620 руб.5655 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58273, K 90 Power, 3100 ...
-
В наличииЦена 22 720 руб.5680 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 23 900 руб.5975 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт,...
-
В наличии БесплатноЦена 31 570 руб. 36 108 руб.7893 руб. в СплитМинимойка Karcher K 5 basic 2100Вт
-
В наличииЦена 32 150 руб.8038 руб. в СплитМинимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)
-
В наличииЦена 52 670 руб.13168 руб. в СплитМойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300...
Мойка Интерскол АМ-110/2000В (239.1.0.00)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка Интерскол АМ-110/2000В (239.1.0.00) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка Интерскол АМ-110/2000В (239.1.0.00)