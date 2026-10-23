Бита GROSS 113039, PZ1х25мм, сталь S2, шестигр., 10 шт.
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Характеристики
Описание товара Бита GROSS 113039, PZ1х25мм, сталь S2, шестигр., 10 шт.
Биты PZ1 х 25 мм Gross 113039 из стали S2, с шестигранным профилем, предназначены для шуруповертов и отверток-адаптеров с присоединительным шестигранником 1/4?. Применяются для работы с саморезами по дереву, шурупами и другим резьбовым крепежом. Устойчивое сцепление с крепежом благодаря 4 дополнительным ребрам и прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.
Преимущества
- Износостойкость — биты выполнены из японской легированной стали S2 повышенной прочности, рабочие части закалены до твердости 62 HRC.
- Удобная эксплуатация — намагниченные шлицы облегчают работу и позволяют направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
- Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Биты PZ1 х 25 мм Gross 113039 из стали S2, с шестигранным профилем, предназначены для шуруповертов и отверток-адаптеров с присоединительным шестигранником 1/4?. Применяются для работы с саморезами по дереву, шурупами и другим резьбовым крепежом. Устойчивое сцепление с крепежом благодаря 4 дополнительным ребрам и прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.
Преимущества
- Износостойкость — биты выполнены из японской легированной стали S2 повышенной прочности, рабочие части закалены до твердости 62 HRC.
- Удобная эксплуатация — намагниченные шлицы облегчают работу и позволяют направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
- Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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