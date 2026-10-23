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Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт.

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Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 1
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 2
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 3
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 4
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 5
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 6
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 7
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 8
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 9
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 10
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 11
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 12
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH1, PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 1
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 2
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 3
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 4
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 5
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 6
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 7
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 8
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 9
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 10
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 11
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 12
  • Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт.
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH1, PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты двухсторонние PH2-PH1х45 мм - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
100

Описание товара Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт.

Двухсторонняя бита Gross 112011 входит в набор из 10 насадок PH2-PH1 х 45 мм, изготовленных из стали S2 и предназначенных для закручивания/откручивания саморезов по дереву и другого резьбового крепежа с помощью шуруповерта. Насадки с двумя рабочими профилями самого востребованного типа Phillips подходят как для бытового, так и для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — биты выполнены из японской легированной стали S2, рабочие части закалены до твердости 62 HRC.
  • Защита от коррозии — на каждую биту нанесено никелевое покрытие.
  • Выверенная геометрия — благодаря высокоточному исполнению шлица рабочая часть не проскальзывает в головке крепежа.
  • Надежная фиксация — намагниченный шлиц удерживает крепеж, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
  • Удобная упаковка — насадки поставляются в жестком блистере с европодвесом.
  • Большой запас — 10 бит хватит надолго, их можно использовать для бригады работников.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт.




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH1, PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты двухсторонние PH2-PH1х45 мм - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двухсторонняя бита Gross 112011 входит в набор из 10 насадок PH2-PH1 х 45 мм, изготовленных из стали S2 и предназначенных для закручивания/откручивания саморезов по дереву и другого резьбового крепежа с помощью шуруповерта. Насадки с двумя рабочими профилями самого востребованного типа Phillips подходят как для бытового, так и для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — биты выполнены из японской легированной стали S2, рабочие части закалены до твердости 62 HRC.
  • Защита от коррозии — на каждую биту нанесено никелевое покрытие.
  • Выверенная геометрия — благодаря высокоточному исполнению шлица рабочая часть не проскальзывает в головке крепежа.
  • Надежная фиксация — намагниченный шлиц удерживает крепеж, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
  • Удобная упаковка — насадки поставляются в жестком блистере с европодвесом.
  • Большой запас — 10 бит хватит надолго, их можно использовать для бригады работников.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бита двухстор. GROSS 112011, PH2-PH1х45мм, сталь S2, 10шт. - по цене 410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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