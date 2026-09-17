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Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка

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Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 1
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 2
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 3
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 4
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 5
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 6
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 7
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 8
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 9
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 10
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 11
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 12
Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2, SL5/PH1
Комплектация
Трехкомпонентная рукоятка - 1 штДвусторонние биты SL6/PH2, SL5/PH1 - 2 штДвусторонний стержень - 1 шт
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 1
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 2
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 3
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 4
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 5
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 6
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 7
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 8
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 9
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 10
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 11
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 12
  • Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
4
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2, SL5/PH1
Комплектация
Трехкомпонентная рукоятка - 1 штДвусторонние биты SL6/PH2, SL5/PH1 - 2 штДвусторонний стержень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х4
Вес, г.
190

Описание товара Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка

Комбинированная отвертка Сибртех 13377 с двухсторонними битами позволяет закручивать и извлекать крепежные элементы со шлицами SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2. Будет полезна при проведении мелких ремонтных и монтажных работ в доме, на даче, в гараже. Стержень длиной 75 мм удобен для работы с легкодоступным крепежом и в углублениях.

Преимущества

  • Долговечность и устойчивость к нагрузкам — стержень и биты изготовлены из высококачественной стали CrV, биты закалены до твердости 50-52 HRC.
  • Защита от коррозии — на стержень нанесено хромовое покрытие, на биты — фосфатное.
  • Прочная фиксация — благодаря металлическим шариковым фиксаторам стержень надежно соединяется с рукояткой, а биты — со стержнем.
  • Комфортная эксплуатация — рабочие части намагничены, эргономичная рукоятка позволяет долго работать без ощущения усталости.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
4
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6/PH2, SL5/PH1
Комплектация
Трехкомпонентная рукоятка - 1 штДвусторонние биты SL6/PH2, SL5/PH1 - 2 штДвусторонний стержень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированная отвертка Сибртех 13377 с двухсторонними битами позволяет закручивать и извлекать крепежные элементы со шлицами SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2. Будет полезна при проведении мелких ремонтных и монтажных работ в доме, на даче, в гараже. Стержень длиной 75 мм удобен для работы с легкодоступным крепежом и в углублениях.

Преимущества

  • Долговечность и устойчивость к нагрузкам — стержень и биты изготовлены из высококачественной стали CrV, биты закалены до твердости 50-52 HRC.
  • Защита от коррозии — на стержень нанесено хромовое покрытие, на биты — фосфатное.
  • Прочная фиксация — благодаря металлическим шариковым фиксаторам стержень надежно соединяется с рукояткой, а биты — со стержнем.
  • Комфортная эксплуатация — рабочие части намагничены, эргономичная рукоятка позволяет долго работать без ощущения усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка комбинированная СИБРТЕХ 13377, 4 пред., SL5,0 / PH1, SL6,0 / PH2, CrV, 77 мм, 3к рукоятка - по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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